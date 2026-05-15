Tomar volta a acender o Nabão com mil lanternas flutuantes

Tomar prepara-se para voltar a viver uma das noites mais luminosas do seu calendário cultural. No dia 13 de Junho, o rio Nabão, entre a Ponte Velha e a Ponte do Flecheiro, será palco do III Festival de Lanternas Flutuantes, iniciativa apresentada oficialmente a 13 de Maio, no auditório da Escola D. Nuno Álvares Pereira, por sete alunos do 6.º ano, em representação das turmas envolvidas. O evento promete lançar cerca de mil lanternas sobre as águas do Nabão, criando um cenário de rara beleza que, nas edições anteriores, levou muitas centenas de pessoas às margens do rio. A iniciativa nasceu no ano letivo 2018/19 e afirmou-se de imediato como um sucesso. Depois da interrupção provocada pela pandemia, regressou em 2021/22 com nenúfares luminosos, abrindo caminho a outras propostas como os Jardins de Luz e o Passeio Luminoso.

Desenvolvido no âmbito do Projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do Agrupamento, o festival é construído pelos alunos e professores do 2.º ciclo da EDNAP e já conquistou uma dimensão que ultrapassa largamente o espaço escolar. As lanternas, inspiradas numa tradição oriental com cerca de dois mil anos, evocam o património de Tomar através de 17 desenhos diferentes. A organização sublinha o compromisso ambiental da iniciativa. As lanternas são feitas com materiais biodegradáveis, incluindo bases de cortiça fornecidas pela SOFALCA, e todo o percurso será acompanhado por equipas de canoagem para garantir a recolha e posterior reciclagem ou reutilização dos materiais. O festival resulta de uma parceria entre o Agrupamento Nuno de Santa Maria, Câmara de Tomar e união de freguesias local.