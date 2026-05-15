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Cultura | 15-05-2026 13:01

Torres Novas assinala os 120 anos do nascimento de Humberto Delgado

Torres Novas assinala os 120 anos do nascimento de Humberto Delgado
foto wikipedia
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General, natural de Torres Novas, faria esta sexta-feira, 15 de Maio, 120 anos. Município associa-se às comemorações.

A Câmara de Torres Novas associa-se às comemorações dos 120 anos do nascimento de Humberto Delgado, evocando a memória de uma das figuras mais marcantes da história contemporânea portuguesa e da luta pela liberdade e pela democracia.

No âmbito desta efeméride, o CHUDE acolhe duas sessões dirigidas ao público escolar, dedicadas ao livro “Humberto Delgado – o caminho para a liberdade” (edição municipal), iniciativa que conta com a presença da autora e do ilustrador da obra. Integrado no Plano Nacional de Leitura, o livro constitui um importante instrumento de promoção da literacia histórica e da cidadania, proporcionando aos alunos um momento de contacto direto com o processo criativo e com a relevância histórica e cívica da figura de Humberto Delgado.

Nascido em Torres Novas, concluiu o curso de Artilharia e participou activamente no golpe militar de 28 de maio de 1926, que viria a instaurar a ditadura militar e o subsequente Estado Novo. Desenvolveu uma carreira na aviação militar e desempenhou cargos de grande confiança no regime, incluindo a fundação da companhia aérea nacional TAP Air Portugal. Humberto Delgado ficou conhecido como o “General sem medo”, pela sua oposição frontal à ditadura de António de Oliveira Salazar, e pela célebre frase: “obviamente, demito-o”, prometendo demitir Salazar se ganhasse as presidenciais de 1958.

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