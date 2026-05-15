Xira Sound Fest regressa a Vila Franca de Xira este fim-de-semana com música e inclusão

O Xira Sound Fest está de regresso a Vila Franca de Xira este fim-de-semana para mais uma edição repleta de música, energia e animação. Integrado nas celebrações do Mês da Juventude, o festival realiza-se nos dias 15 e 16 de Maio no Parque Urbano do Cevadeiro, com entrada livre.

A edição deste ano promete atrair milhares de visitantes com um cartaz que inclui Gabriel O Pensador, ProfJam, Mizzy Miles, Força Suprema, Buruntuma, John Goulart, Carlos Manaça, em formato B2B com XL Garcia & Guitos Live, além da actuação do grupo Dance Life Academy.

Do pop ao hip hop, passando pelo R&B e pela música urbana, o Xira Sound Fest promete música para todos os gostos. Em comunicado, a câmara municipal explica que a pensar na comodidade e segurança dos visitantes, o município disponibiliza novamente uma rede gratuita de transportes shuttle, com autocarros circulares com partida junto ao Largo 5 de Outubro em direcção à Castanheira do Ribatejo, às 02h30 e 03h00 dos dias 16 e 17 de Maio, bem como um comboio especial com partida de Vila Franca de Xira rumo à Estação do Oriente, às 03h30, com paragem em todas as estações e apeadeiros.

Reconhecido como ECO Evento, o festival mantém uma forte componente ambiental, em parceria com a Valorsul, através da implementação de medidas que promovem uma gestão mais eficiente de resíduos e práticas ambientalmente responsáveis.

A acessibilidade continua também a ser uma prioridade, com a presença de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e apoio de ecrãs gigantes durante os concertos, garantindo uma experiência inclusiva para todos os públicos. O Xira Sound Fest é organizado pela Câmara de Vila Franca de Xira.