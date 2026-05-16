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Cultura | 16-05-2026 15:00

Alunos da Póvoa de Sta. Iria criam exposição sobre desigualdades globais

Alunos da Póvoa de Sta. Iria criam exposição sobre desigualdades globais
Foto: DR
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Alunos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria inauguram no dia 20 de Maio uma exposição interactiva sobre desigualdades globais que, a partir do final de Junho, vai percorrer vários espaços do concelho de Vila Franca de Xira.

Cento e cinquenta alunos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria inauguram no dia 20 de Maio, às 11h00, uma exposição interactiva sobre desigualdades globais desenvolvida ao longo deste ano lectivo no âmbito do projecto “Jovens Transformadores”.
A mostra, criada pelos próprios alunos, reúne campanhas de sensibilização, experiências de voluntariado em associações locais e testemunhos de intercâmbios realizados com jovens da Escola Comunitária de São João de Deus, em Nampula, Moçambique. A partir do final de Junho, a exposição ficará disponível ao público em espaços da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
A inauguração decorre no Auditório da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, numa sessão reservada a convidados.
O projecto “Jovens Transformadores-Capacitação, Mobilização e Novas Perspectivas” foi desenvolvido pela Sol Sem Fronteiras em parceria com o agrupamento escolar, contando com cofinanciamento do Camões, I.P. e apoio de várias entidades.

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