Gala d’Os Músicos leva 200 alunos a palco em Vila Franca de Xira

O auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense em Vila Franca de Xira, recebe no próximo dia 24 de Maio, às 16h00, a gala “Y2K- Bug do Milénio”, concerto anual d’Os Músicos - Academia de Música de Miraflores que promete juntar em palco cerca de 200 alunos e professores numa celebração da música popular das décadas de 1990 e 2000.

Durante duas horas, serão interpretadas ao vivo 25 músicas emblemáticas dessas décadas, num alinhamento contínuo, sem interrupções e sem recurso a playback. O espectáculo percorre géneros como pop, rock, R&B, britpop, nu-metal, eurodance, trip hop e soul, numa proposta que alia nostalgia musical a um propósito pedagógico.

Um dos aspectos mais marcantes da gala é a diversidade geracional dos participantes: a aluna mais nova tem cinco anos, enquanto o aluno mais velho conta 78. Esta convivência intergeracional é uma das marcas identitárias da academia desde a sua fundação, em 2015, e reflecte a aposta numa aprendizagem inclusiva e transversal.

Mais do que revisitar êxitos do virar do milénio, a iniciativa pretende destacar o valor do trabalho colectivo. Segundo a organização, o verdadeiro foco está na aprendizagem da música em conjunto: desenvolver a escuta activa, respeitar o tempo do outro, compreender o papel individual dentro de um colectivo e construir uma performance assente na colaboração.