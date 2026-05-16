Inês Baptista leva o humor de Almeirim ao NOS Alive
Humorista actua no palco comédia com outros grandes nomes
Formada em Prótese Dentária, Inês descobriu no humor uma forma de expressão que lhe permite observar o mundo com ironia e leveza. A sua presença em palco é marcada por uma energia genuína e por um estilo que transforma o quotidiano em riso inteligente, explorando temas como as relações humanas, os hábitos sociais e as pequenas contradições da vida moderna.
Com um percurso que começou nas noites de stand-up em Lisboa, Inês Baptista tem vindo a conquistar público e colegas pela autenticidade e ritmo natural das suas atuações. O convite para o NOS Alive confirma o reconhecimento do seu talento e consolida o percurso de uma artista promissora.
O Palco Comédia do festival tem-se afirmado como espaço de descoberta e afirmação de novos talentos e a actuação de Inês Baptista promete ser um dos momentos mais genuínos e divertidos da edição deste ano.