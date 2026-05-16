uma parceria com o Jornal Expresso
16/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-05-2026 16:00

Inês Baptista leva o humor de Almeirim ao NOS Alive

Inês Baptista leva o humor de Almeirim ao NOS Alive
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Humorista actua no palco comédia com outros grandes nomes

Formada em Prótese Dentária, Inês descobriu no humor uma forma de expressão que lhe permite observar o mundo com ironia e leveza. A sua presença em palco é marcada por uma energia genuína e por um estilo que transforma o quotidiano em riso inteligente, explorando temas como as relações humanas, os hábitos sociais e as pequenas contradições da vida moderna.

Com um percurso que começou nas noites de stand-up em Lisboa, Inês Baptista tem vindo a conquistar público e colegas pela autenticidade e ritmo natural das suas atuações. O convite para o NOS Alive confirma o reconhecimento do seu talento e consolida o percurso de uma artista promissora.

O Palco Comédia do festival tem-se afirmado como espaço de descoberta e afirmação de novos talentos e a actuação de Inês Baptista promete ser um dos momentos mais genuínos e divertidos da edição deste ano.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região