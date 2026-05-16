Inês Baptista leva o humor de Almeirim ao NOS Alive

Formada em Prótese Dentária, Inês descobriu no humor uma forma de expressão que lhe permite observar o mundo com ironia e leveza. A sua presença em palco é marcada por uma energia genuína e por um estilo que transforma o quotidiano em riso inteligente, explorando temas como as relações humanas, os hábitos sociais e as pequenas contradições da vida moderna.

Com um percurso que começou nas noites de stand-up em Lisboa, Inês Baptista tem vindo a conquistar público e colegas pela autenticidade e ritmo natural das suas atuações. O convite para o NOS Alive confirma o reconhecimento do seu talento e consolida o percurso de uma artista promissora.

O Palco Comédia do festival tem-se afirmado como espaço de descoberta e afirmação de novos talentos e a actuação de Inês Baptista promete ser um dos momentos mais genuínos e divertidos da edição deste ano.