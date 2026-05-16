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Cultura | 16-05-2026 07:00

Santarém recebe iniciativa “Cultura Viva – Jogos e Acordeão”

acordeao instrumento musica ilustrativa
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Iniciativa realiza-se no dia 30 de Maio, entre as 15h00 e as 18h00, na Praça Visconde Serra do Pilar, com acesso livre.

A Fundação Inatel, em parceria com a Câmara de Santarém e o Rancho de Alcanhões, apresenta a iniciativa “Cultura Viva – Jogos e Acordeão” no dia 30 de Maio, na Praça Visconde Serra do Pilar, entre as 15h00 e as 18h00, com acesso livre. Ao longo da tarde haverá momentos musicais, jogos interactivos, da corrida de sacos à malha, passando por brincadeiras que marcaram a infância de muitos. A iniciativa pretende reviver tradições, partilhar experiências e criar novas memórias num ambiente de convívio, festa e identidade comunitária.

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