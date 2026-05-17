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Cultura | 17-05-2026 21:00

Alhandra recebe noite de Passodobles e Sevilhanas no auditório da Euterpe

sevilhanas sapatos dança ilustrativ
foto ilustrativa
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O evento promete proporcionar ao público uma viagem pelos ritmos e sonoridades tradicionais de Espanha.

A Sociedade Euterpe Alhandrense promove, no próximo dia 30 de Maio, pelas 21h30, uma noite dedicada à música e dança espanhola com o espectáculo “Passodobles e Sevilhanas”, que terá lugar no auditório da SEA, em Alhandra. O evento promete proporcionar ao público uma viagem pelos ritmos e sonoridades tradicionais de Espanha, num ambiente marcado pela elegância e energia características destes géneros musicais. A iniciativa insere-se na programação cultural da colectividade, reforçando a aposta na dinamização artística e na oferta de espectáculos diversificados para a comunidade local. Os interessados poderão obter mais informações e efectuar reservas através dos contactos disponibilizados pela organização. O espectáculo conta com reserva de mesas para grupos e condições especiais para sócios da instituição.

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