Alhandra recebe noite de Passodobles e Sevilhanas no auditório da Euterpe

A Sociedade Euterpe Alhandrense promove, no próximo dia 30 de Maio, pelas 21h30, uma noite dedicada à música e dança espanhola com o espectáculo “Passodobles e Sevilhanas”, que terá lugar no auditório da SEA, em Alhandra. O evento promete proporcionar ao público uma viagem pelos ritmos e sonoridades tradicionais de Espanha, num ambiente marcado pela elegância e energia características destes géneros musicais. A iniciativa insere-se na programação cultural da colectividade, reforçando a aposta na dinamização artística e na oferta de espectáculos diversificados para a comunidade local. Os interessados poderão obter mais informações e efectuar reservas através dos contactos disponibilizados pela organização. O espectáculo conta com reserva de mesas para grupos e condições especiais para sócios da instituição.