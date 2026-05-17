Exposição “Momentos” de Paulo Delgado no Agrupamento de Escolas Templários

A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, recebe a partir de 28 de Maio, uma exposição de pintura de Paulo Delgado.

A iniciativa insere-se no objectivo de transformação do espaço, num pólo cultural que promove e divulga projectos nas áreas das artes plásticas, incentivando atitudes de fruição consciente, o desenvolvimento do espírito crítico, da sensibilidade estética, da curiosidade, da imaginação e da criatividade.

Paulo Delgado nasceu em Moçambique, cresceu na Asseiceira, completou o secundário na Escola Santa Maria dos Olivais e, mais tarde, o curso de Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar. Durante cerca de 20 anos trabalhou no ramo do Design Gráfico criando imagens corporativas, livros, jornais, revistas e ilustrações.

Em 2010 emigrou para o Canadá onde viveu 15 anos e onde recomeçou a pintar. Assim, a sua obra explora tanto a identidade humana – através de figuras quase sem rosto – como paisagens e elementos etnográficos portugueses e canadianos, reflectindo a sua vivência e fascínio pela luz e cor da natureza.

Teve algum reconhecimento e alguns prémios, tanto no Canadá como nos Estados Unidos da América e alguns dos seus quadros fazem parte de colecções de arte de empresas públicas e privadas, bem como de algumas galerias de arte comerciais. Em 2024 regressa ao país e passa exclusivamente a pintar temas de cariz português.