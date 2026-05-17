Exposição “Quando as Mulheres Dormem” alerta para a realidade invisível do descanso feminino no Mercado de Santarém

O sono das mulheres, tantas vezes adiado, interrompido ou sacrificado, está no centro da exposição "Quando as Mulheres Dormem", patente no Mercado Municipal de Santarém entre 9 e 23 de Maio. A mostra, composta por 12 fotografias, revela o lado invisível e não romantizado do descanso feminino e pretende alertar para a exaustão silenciosa que acompanha o quotidiano de milhares de mulheres.

A exposição fotográfica "Quando as Mulheres Dormem" está patente no Mercado Municipal de Santarém entre 9 e 23 de Maio e propõe um olhar cru e desromantizado sobre o sono feminino. Composta por 12 fotografias, a mostra pretende chamar a atenção para uma realidade tantas vezes normalizada: as mulheres dormem quando, onde e como conseguem, num quotidiano marcado pela acumulação de responsabilidades e pela falta de tempo para o próprio descanso.

A iniciativa integra o projecto “Um Sono de Mulher”, criado há quatro anos para sensibilizar para os distúrbios do sono na população feminina e para o impacto das variações hormonais, da maternidade, da menopausa e da sobrecarga mental na qualidade do descanso. O folheto distribuído aos visitantes lembra que a privação de sono nas mulheres conduz a exaustão, irritabilidade, ansiedade, depressão e maior risco de doenças cardiovasculares. Sublinha ainda que a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono continua subdiagnosticada no sexo feminino, em parte porque os sintomas são diferentes dos homens e porque os instrumentos clínicos foram desenhados para a população masculina.

A exposição pode ser visitada de terça‑feira a sábado, entre as 7h00 e as 13h00

A inauguração decorreu ao final da tarde de 7 de Maio e reuniu representantes de várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Santarém, a Viver Santarém, empresas apoiantes e convidados. Estiveram presentes os fotógrafos Sandra Ventura e Tiago Batista e elementos da produtora Raio‑X.

O projecto conta com o apoio institucional da Gasoxmed, empresa dedicada aos Cuidados Respiratórios Domiciliários, com especial enfoque na gestão e tratamento da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. Enquanto parceira fundamental na viabilização da iniciativa, a Gasoxmed reforça o seu papel na promoção da literacia em saúde, utilizando a arte como meio para sensibilizar para a importância de um descanso de qualidade como pilar essencial da saúde feminina.