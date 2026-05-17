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Cultura | 17-05-2026 10:00

Musical “Mães” chega ao Teatro Virgínia

TEATRO SARAU TEATRO ILUSTRATIVA
foto ilustrativa
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Musical que explora os desafios, prazeres e emoções da maternidade sobe ao palco do teatro em Torres Novas a 23 de Maio.

O Teatro Virgínia recebe, no sábado, 23 de Maio, o espectáculo “Mães”, versão portuguesa do sucesso da Broadway Motherhood the Musical, da autoria de Sue Fabisch. Com música ao vivo, duração de 90 minutos e classificação para maiores de 14 anos, os bilhetes têm o valor de 16 euros (com descontos aplicáveis).
O musical explora, com humor e ternura, os desafios, prazeres e emoções da maternidade. Três mães e uma grávida reúnem-se num baby shower, partilhando experiências de vida distintas: uma mãe de primeira viagem, uma advogada ambiciosa, uma recém-divorciada e uma mãe de cinco filhos. Entre gargalhadas e momentos de reflexão, o espectáculo revela a força da amizade feminina e a realidade multifacetada da maternidade.

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