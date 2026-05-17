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Cultura | 17-05-2026 12:00

Tertúlia de Poesia em Constância dedicada a David Mourão-Ferreira

Tertúlia de Poesia em Constância dedicada a David Mourão-Ferreira
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A Casa-Memória de Camões em Constância recebe, na tarde de 23 de Maio, mais uma Tertúlia de Poesia.

A Casa-Memória de Camões em Constância recebe sábado, 23 de Maio, mais uma Tertúlia de Poesia. A iniciativa está agendada para as 16h00 e desta vez é dedicada à poesia de David Mourão-Ferreira. A entrada é gratuita.
“David Mourão-Ferreira é, sem dúvida, um dos melhores escritores portugueses contemporâneos. A sua vasta obra literária, que abarca diferentes áreas, da poesia ao romance, do conto à crónica, é intemporal. Os poemas, musicados por Alain Oulman e cantados por Amália, continuam a provocar em nós um misto de saudade e de nostalgia. O erotismo que perpassa ao longo da sua obra poética é tão subtil, mas ao mesmo tempo tão intenso, que é impossível ficarmos indiferentes”, sublinha a organização, que convida os participantes a dizer poemas relacionados com o tema, existindo um período final, livre, em que podem ser recitados outros autores.

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