Festival de Tunas Mistas de Santarém anima a cidade

A 14ª edição do TAGEANO - Festival de Tunas Mistas da Cidade de Santarém está agendada para o fim de semana de 22 e 23 de Maio.

A 14ª edição do TAGEANO - Festival de Tunas Mistas da Cidade de Santarém está agendada para o fim de semana de 22 e 23 de Maio. No sábado, a noite de serenatas tem lugar no largo do Seminário a partir das 21h30. No domingo, a partir das 15h00m é a vez da Casa do Campino receber a actuação dos vários grupos. O festival é organizado pela Tuna TAGES - Tuna Académica da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém.