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Cultura | 18-05-2026 12:00

“Jazz na Quinta” regressa à Quinta Municipal da Piedade com entrada gratuita

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A iniciativa é organizada pelo Conservatório Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense, contando com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.

O festival Jazz na Quinta está de regresso à Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, para a sua 4.ª edição, que decorre entre os dias 22 e 24 de Maio. Com entrada gratuita, o evento propõe três dias de concertos dedicados ao jazz e a sonoridades próximas, num ambiente informal e de proximidade com o público.
A iniciativa é organizada pelo Conservatório Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense, contando com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira. O festival abre no dia 22 de Maio, às 21h30, com o concerto “Elas e o Jazz”, uma proposta centrada na celebração do papel feminino no jazz. No dia seguinte, 23 de Maio, a programação começa às 17h30 com um duo de vibrafone e guitarra. À noite, pelas 21h30, sobe ao palco o trio liderado por Paulo Bandeira, acompanhado pelo fadista Camané, num encontro entre jazz e fado.
O último dia, 24 de Maio, arranca às 15h30 com a actuação dos Dixie Gang, seguindo-se, às 18h30, o concerto de Kiko & the Blues Refugees, que encerrará esta edição do festival. Com uma programação que cruza diferentes estilos dentro do universo do jazz e da música de raiz, o “Jazz na Quinta” reforça a aposta na dinamização cultural local, promovendo o uso da Quinta Municipal da Piedade como espaço de encontro entre artistas e comunidade.

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