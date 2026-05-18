Cultura | 18-05-2026 15:00
Museu do Neo-Realismo recebe mostra sobre a obra inquieta de Isolino Vaz
foto ilustrativa
Pintura, desenho, escultura e gravura integram a nova exposição dedicada a Isolino Vaz, patente no Museu do Neo-Realismo a partir de 23 de Maio.
O Museu do Neo-Realismo inaugura no próximo dia 23 de Maio, pelas 16h00, a exposição antológica “Realismo e humanismo na arte inquieta de Isolino Vaz”, dedicada à obra do artista plástico português Isolino Vaz.
Com curadoria de Paula Loura Batista, a mostra reúne mais de uma centena de obras produzidas entre 1940 e meados da década de 1960, provenientes maioritariamente de colecções particulares, mas também de instituições como a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Sociedade Nacional de Belas Artes e o Museu José Malhoa.
A exposição integra trabalhos de pintura, desenho, escultura, gravura, cerâmica, medalhística e artes gráficas, distribuídos por cinco núcleos temáticos: “Gente da Terra e do Mar”, “Emigrantes”, “Retrato e Autorretrato”, “Paisagens e Viagens” e “Quotidiano e Família”.
Nascido em Vila Nova de Gaia, a 23 de Abril de 1922, Isolino Vaz formou-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, iniciando a sua actividade artística na década de 1940. A exposição pretende reafirmar a importância da sua obra nas várias linguagens artísticas que desenvolveu, bem como no contexto da expressão neo-realista portuguesa, destacando valores de humanismo e solidariedade que permanecem actuais.
A entrada é livre.
Com curadoria de Paula Loura Batista, a mostra reúne mais de uma centena de obras produzidas entre 1940 e meados da década de 1960, provenientes maioritariamente de colecções particulares, mas também de instituições como a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Sociedade Nacional de Belas Artes e o Museu José Malhoa.
A exposição integra trabalhos de pintura, desenho, escultura, gravura, cerâmica, medalhística e artes gráficas, distribuídos por cinco núcleos temáticos: “Gente da Terra e do Mar”, “Emigrantes”, “Retrato e Autorretrato”, “Paisagens e Viagens” e “Quotidiano e Família”.
Nascido em Vila Nova de Gaia, a 23 de Abril de 1922, Isolino Vaz formou-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, iniciando a sua actividade artística na década de 1940. A exposição pretende reafirmar a importância da sua obra nas várias linguagens artísticas que desenvolveu, bem como no contexto da expressão neo-realista portuguesa, destacando valores de humanismo e solidariedade que permanecem actuais.
A entrada é livre.
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