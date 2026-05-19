Entroncamento acolhe exposições de pintura e cerâmica

O Entroncamento recebeu no fim-de-semana de 16 e 17 de Maio a inauguração de duas exposições dedicadas à arte e à criatividade, com mostras de ilustração, pintura e cerâmica que estão em exibição em diferentes espaços municipais ao longo do resto do mês.

Nos Paços do Concelho foi inaugurada a exposição colectiva “Ilustração de um Poema”, composta por trabalhos dos alunos do 12º ano do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária com 3º ciclo do Entroncamento. A mostra reúne obras desenvolvidas pelos estudantes ao longo dos últimos três anos, procurando reforçar a ligação entre a escola, a comunidade e a valorização da expressão artística jovem.

Já na Galeria Municipal abriu ao público a exposição “Perfeito…Imperfeito…”, da artista Andrea Lopes, que apresenta trabalhos de cerâmica e pintura inspirados no conceito japonês de wabi-sabi. A exposição convida os visitantes a reflectirem sobre a beleza da imperfeição, da simplicidade e da passagem do tempo, através de peças marcadas pela autenticidade dos materiais e pelo toque humano. As duas exposições podem ser visitadas durante o mês de Maio, em horários distintos, nos respectivos espaços municipais.

