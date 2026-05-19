uma parceria com o Jornal Expresso
19/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-05-2026

Entroncamento acolhe exposições de pintura e cerâmica

1 / 3
Entroncamento acolhe exposições de pintura e cerâmica
2 / 3
Entroncamento acolhe exposições de pintura e cerâmica
3 / 3
Entroncamento acolhe exposições de pintura e cerâmica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mostras inauguradas nos Paços do Concelho e na Galeria Municipal destacam o trabalho de alunos da Escola Secundária do Entroncamento e da artista Andrea Lopes.

O Entroncamento recebeu no fim-de-semana de 16 e 17 de Maio a inauguração de duas exposições dedicadas à arte e à criatividade, com mostras de ilustração, pintura e cerâmica que estão em exibição em diferentes espaços municipais ao longo do resto do mês.
Nos Paços do Concelho foi inaugurada a exposição colectiva “Ilustração de um Poema”, composta por trabalhos dos alunos do 12º ano do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária com 3º ciclo do Entroncamento. A mostra reúne obras desenvolvidas pelos estudantes ao longo dos últimos três anos, procurando reforçar a ligação entre a escola, a comunidade e a valorização da expressão artística jovem.
Já na Galeria Municipal abriu ao público a exposição “Perfeito…Imperfeito…”, da artista Andrea Lopes, que apresenta trabalhos de cerâmica e pintura inspirados no conceito japonês de wabi-sabi. A exposição convida os visitantes a reflectirem sobre a beleza da imperfeição, da simplicidade e da passagem do tempo, através de peças marcadas pela autenticidade dos materiais e pelo toque humano. As duas exposições podem ser visitadas durante o mês de Maio, em horários distintos, nos respectivos espaços municipais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região