220 anos do RI15 contados em imagens na Casa Vieira Guimarães em Tomar

A Casa Vieira Guimarães, em Tomar, acolhe até 21 de Junho a exposição “Memória e Fotografia — Regimento de Infantaria n.º 15, 220 Anos [1806-2026]”, uma mostra que revisita a história do RI15 através de fotografias, filmes e documentos que atravessam mais de dois séculos de presença militar na cidade e no país. A pré-inauguração decorreu na terça-feira, 19 de Maio, com a presença de cerca de meia centena de militares do actual regimento, representantes autárquicos, académicos e convidados. A exposição propõe um percurso cronológico pela história do Regimento de Infantaria 15, desde as Guerras Napoleónicas até aos dias de hoje, passando pelas duas guerras mundiais e pela Guerra do Ultramar.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, enquadrou a iniciativa numa estratégia mais ampla de valorização do turismo militar e cultural do concelho. O autarca sublinhou que a história templária e militar de Tomar deve ser assumida como um activo identitário e económico, defendendo que “a mesma história contada em registos diferentes” pode contribuir para reforçar a atractividade da cidade. Tiago Carrão deixou ainda um apelo para que a memória histórica seja usada como força de futuro, frisando que “não podemos viver à sombra do legado dos nossos antepassados”.

Também João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, destacou a importância da ligação entre a academia, a cultura e a memória local. Sublinhou que a parceria com o RI15 se insere na missão do Politécnico de preservar e valorizar o património da cidade, defendendo que Tomar é “uma cidade que deve ser visitada e vivida”, também pela riqueza da sua história militar. Um dos momentos mais simbólicos da sessão coube ao comandante do regimento, Antunes Gomes, que evocou a figura de Aníbal Augusto Milhais, o célebre Soldado Milhões, herói português da Primeira Guerra Mundial que integrou o Batalhão de Infantaria 15. O militar transmontano, que passou por Tomar, ficou imortalizado pela frase atribuída ao seu comandante após a Batalha de La Lys: “Tu és Milhais, mas vales milhões”. A neta do Soldado Milhões marcou presença na cerimónia. A exposição resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Tomar, o Exército Português, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar.