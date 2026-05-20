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Cultura | 20-05-2026 18:00

Cartaxo recebe exposição de aguarela sobre vinho e vinha

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"Transparências do Vinho" nasce das cinzas do Atelier das Artes de Leiria, destruído pela tempestade Kristin, com obras em aguarela inspiradas nos temas do vinho e da vinha.

O Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo inaugura, no sábado, 23 de Maio, às 16h30, a exposição colectiva de pintura em aguarela “Transparências do Vinho”. A exposição, que coincide com o Dia Internacional dos Museus, reúne trabalhos de dez alunos do Atelier das Artes de Leiria, orientado pelo artista plástico Hirondino Pedro Duarte. As obras foram criadas a partir do desafio de interpretar, em aguarela, os temas do vinho e da vinha.
O Atelier das Artes, em actividade há trinta anos em Leiria, ficou destruído durante a tempestade Kristin, juntamente com os materiais e trabalhos que ali se encontravam. O convite do Museu do Cartaxo surgiu na sequência desse episódio, oferecendo aos alunos a oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho.
A mostra estará em exibição até 30 de Junho, com entrada livre, de terça a domingo, entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 17h30.

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