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Cultura | 20-05-2026 12:00

Comédia no Convento de São Francisco em Santarém

Comédia no Convento de São Francisco em Santarém
FOTO DR
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O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe na noite de sábado, 23 de Maio, recebe a peça de teatro intitulada “Convento”, uma comédia escrita e encenada por Susana Cacela.

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe na noite de sábado, 23 de Maio, recebe a peça de teatro intitulada “Convento”, uma comédia escrita e encenada por Susana Cacela que tem começou marcado para as 21h30. O elenco conta com nomes conhecidos do teatro e da televisão portuguesa, como Susana Cacela, Ana Lopes Gomes, Mané Ribeiro e Mário Bomba.
O enredo transporta o público para o insólito Convento do Calhau, onde apenas permanecem as freiras Adosinda e Anastácia, a noviça Isabel e o jardineiro Chico, após a partida da Madre Superiora para o Vaticano. Mas a aparente tranquilidade do convento rapidamente dá lugar ao caos: segredos escondidos, revelações inesperadas e momentos hilariantes prometem surpreender o público ao longo de 80 minutos de pura diversão.

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