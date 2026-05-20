Comédia no Convento de São Francisco em Santarém

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe na noite de sábado, 23 de Maio, recebe a peça de teatro intitulada “Convento”, uma comédia escrita e encenada por Susana Cacela que tem começou marcado para as 21h30. O elenco conta com nomes conhecidos do teatro e da televisão portuguesa, como Susana Cacela, Ana Lopes Gomes, Mané Ribeiro e Mário Bomba.

O enredo transporta o público para o insólito Convento do Calhau, onde apenas permanecem as freiras Adosinda e Anastácia, a noviça Isabel e o jardineiro Chico, após a partida da Madre Superiora para o Vaticano. Mas a aparente tranquilidade do convento rapidamente dá lugar ao caos: segredos escondidos, revelações inesperadas e momentos hilariantes prometem surpreender o público ao longo de 80 minutos de pura diversão.