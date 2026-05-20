Conservatório de Música de Santarém oferece equipamentos de apoio a associações

O Conservatório de Música de Santarém vai entregar esta quinta-feira, 22 de Maio, equipamentos de apoio a três associações da zona ribeirinha do concelho, no âmbito de uma iniciativa solidária financiada por um concerto realizado após as recentes cheias do rio Tejo. A cerimónia está marcada para as 12h00, no Conservatório de Música de Santarém, no âmbito do projecto solidário “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se” que envolveu um concerto solidário realizado no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco. Vão ser contempladas a Associação dos Amigos das Caneiras, o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém – Associação Juvenil e a Associação Fainas e Folias – Grupo Folclórico de Danças Regionais de Santa Iria da Ribeira de Santarém.

Segundo informação do Conservatório de Música de Santarém, as receitas obtidas, no valor de 4.210 euros, foram integralmente aplicadas na aquisição de equipamentos de apoio operacional destinados a reforçar a capacidade de resposta das associações locais em contexto de cheias e situações de emergência. Entre os artigos estão geradores, bombas de águas sujas e lavadoras de alta pressão.