Cultura | 20-05-2026 17:51
Encontro Nacional de Radioamadores em Santarém
A Associação de Radioamadores do Ribatejo vai organizar um Encontro Nacional de Radioamadores agendado para dia 13 de Junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém.
A Associação de Radioamadores do Ribatejo vai organizar um Encontro Nacional de Radioamadores agendado para dia 13 de Junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém. Depois do estacionamento de veículos, montagem de tendas de exposição, de estações de radioamador e antenas e outros equipamentos, pelas 10h00 procede-se à abertura oficial do encontro seguida de homenagem a um radioamador do Ribatejo.
Entre as 10h30 e as 17h00 vão decorrer comunicações via rádio, demonstrações, explicações e respostas a questões colocadas por participantes e visitantes, bem como a apresentação de diversos projectos e realizações de radioamadores.
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