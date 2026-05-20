uma parceria com o Jornal Expresso
20/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 20-05-2026 17:51

Encontro Nacional de Radioamadores em Santarém

Encontro Nacional de Radioamadores em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação de Radioamadores do Ribatejo vai organizar um Encontro Nacional de Radioamadores agendado para dia 13 de Junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém.

A Associação de Radioamadores do Ribatejo vai organizar um Encontro Nacional de Radioamadores agendado para dia 13 de Junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém. Depois do estacionamento de veículos, montagem de tendas de exposição, de estações de radioamador e antenas e outros equipamentos, pelas 10h00 procede-se à abertura oficial do encontro seguida de homenagem a um radioamador do Ribatejo.
Entre as 10h30 e as 17h00 vão decorrer comunicações via rádio, demonstrações, explicações e respostas a questões colocadas por participantes e visitantes, bem como a apresentação de diversos projectos e realizações de radioamadores.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região