uma parceria com o Jornal Expresso
20/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 20-05-2026 10:00

Festival do Cão anima Jardim da Liberdade em Santarém

Festival do Cão anima Jardim da Liberdade em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe no dia 30 de Maio a segunda edição do Festival do Cão, novamente organizado pela Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe no dia 30 de Maio a segunda edição do Festival do Cão, novamente organizado pela Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS). Segundo nota divulgada pelo município, ao longo do dia, o evento oferece um programa diversificado que abrange demonstrações técnicas, desporto, saúde animal e entretenimento para toda a família. O programa estende-se entre as 9h30 e as 19h00.
O festival arranca com as inscrições para o Doggy Paper no stand do CROAS, seguindo-se uma manhã repleta de ação. Os visitantes poderão assistir a demonstrações dos Super Dogs, à agilidade do Puller (com participação do público) e ao rigor do Grupo Operacional Cinotécnico da DGRSP.
A componente pedagógica e de bem-estar terá um lugar de destaque com apresentações sobre acupunctura animal pela Dra. Ana Margarida e a Dra. Margarete Cruz, veterinária municipal, vai apresentar o CROAS - Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém.
Pela tarde, o espectáculo continua com Zé dos Bichos, o Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da PSP e a Dog Dance com Sara Maria Castro. Os amantes do desporto poderão ainda conhecer de perto o Mushing/Canicross. A parte final do evento será marcada pelo Desfile Canino, a apresentação da matilha Smiledog e a actuação da Banda MM de Mariana Maia.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região