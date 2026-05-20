Festival do Cão anima Jardim da Liberdade em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe no dia 30 de Maio a segunda edição do Festival do Cão, novamente organizado pela Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS). Segundo nota divulgada pelo município, ao longo do dia, o evento oferece um programa diversificado que abrange demonstrações técnicas, desporto, saúde animal e entretenimento para toda a família. O programa estende-se entre as 9h30 e as 19h00.

O festival arranca com as inscrições para o Doggy Paper no stand do CROAS, seguindo-se uma manhã repleta de ação. Os visitantes poderão assistir a demonstrações dos Super Dogs, à agilidade do Puller (com participação do público) e ao rigor do Grupo Operacional Cinotécnico da DGRSP.

A componente pedagógica e de bem-estar terá um lugar de destaque com apresentações sobre acupunctura animal pela Dra. Ana Margarida e a Dra. Margarete Cruz, veterinária municipal, vai apresentar o CROAS - Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém.

Pela tarde, o espectáculo continua com Zé dos Bichos, o Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da PSP e a Dog Dance com Sara Maria Castro. Os amantes do desporto poderão ainda conhecer de perto o Mushing/Canicross. A parte final do evento será marcada pelo Desfile Canino, a apresentação da matilha Smiledog e a actuação da Banda MM de Mariana Maia.