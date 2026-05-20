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Cultura | 20-05-2026 15:00

Olhalvo assinala dia da freguesia com caminhada, almoço e animação

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Olhalvo celebra o seu dia a 6 de Junho com um programa que inclui caminhada, almoço convívio e várias actuações culturais.

A freguesia de Olhalvo, Alenquer, vai celebrar o seu dia a 6 de Junho, com um programa dedicado à prática desportiva, tradição e animação cultural.
O programa tem início às 9h30, com encontro no pavilhão do CCD Penafirme da Mata, seguindo-se uma caminhada às 10h00, com reforço alimentar no eco-parque. Pelas 12h30 está prevista uma sessão de relaxamento e meditação dinamizada por Maria Sierra Terapias, terminando a manhã com almoço no pavilhão do CCD Penafirme da Mata.
O menu inclui sopa de legumes, jardineira de vitela e fruta. Para os fregueses, a participação é gratuita, enquanto os não residentes pagam 15 euros.
O evento contará ainda com actuações do Rancho Folclórico e Etnográfico da Sociedade Filarmónica Olhalvense, Rancho Folclórico da Associação Recreativa da Pocariça, Banda da Sociedade Filarmónica Olhalvense, Tuna Noses com Vozes, Escola de Samba Paraíso Tropical, entre outros grupos convidados.
As inscrições decorrem até 30 de Maio, podendo ser efectuadas na Junta de Freguesia de Olhalvo e em vários estabelecimentos locais.

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