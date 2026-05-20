“Seja Como For” leva músicos João Maia Ferreira e Mike El Nite ao Sardoal

O município de Sardoal e a Associação de Jovens de Sardoal apresentam a coprodução “Seja Como For” com os músicos João Maia Ferreira e Mike El Nite, nos dias 22 e 23 de Maio. A iniciativa, propõe um DJ Set, a gravação de um Podcast ao vivo e uma Masterclass de produção musical, é financiada pela DGARTES, no âmbito do apoio à Programação da RTCP.

No dia 22 de Maio, pelas 19h00, o Jardim do Cá da Terra será palco de um DJ Set protagonizado pelos dois músicos. No dia 23 decorrerão duas actividades. Às 11h30, a Sala Multiusos do Centro Cultural Gil Vicente recebe a gravação ao vivo e com público do Podcast “Seja Como For”, com João Maia Ferreira e Mike El Nite. Pelas 15h00, João Maia Ferreira apresenta uma Masterclass de produção musical para futuros prodígios ou apenas para aprenderem com o músico.

As inscrições para a gravação do Podcast e para participar na Masterclass são necessárias, através do envio de e-mail para cultura@cm-sardoal.pt, com a indicação de nome, idade e intenção de presença. As restantes atividades são de acesso gratuito.