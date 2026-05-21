Associação de Cabanas de Torres representa Alenquer nas Festas Sanjoaninas

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 21.567,30 euros à Associação Musical de Cabanas de Torres, destinado a assegurar a sua participação nas Festas Sanjoaninas 2026, na ilha Terceira, Açores.

A verba corresponde ao custo das deslocações aéreas de cerca de 45 participantes, entre músicos, maestro, porta-estandarte, membros da direção e transporte de instrumentos, no âmbito da representação do município num dos mais emblemáticos eventos culturais dos Açores.

A participação decorre do protocolo de cooperação e geminação existente entre os municípios de Alenquer e Angra do Heroísmo, que promove o intercâmbio cultural, artístico e turístico entre os dois territórios.

Segundo a proposta aprovada, a presença da associação musical nas festividades integra o desfile de bandas filarmónicas, a realização de um concerto em Angra do Heroísmo e a participação na procissão do Espírito Santo.