uma parceria com o Jornal Expresso
21/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-05-2026 11:00

Associação de Cabanas de Torres representa Alenquer nas Festas Sanjoaninas

Associação de Cabanas de Torres representa Alenquer nas Festas Sanjoaninas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alenquer vai apoiar com mais de 21 mil euros a deslocação da Associação Musical de Cabanas de Torres às Festas Sanjoaninas. A participação integra o protocolo de geminação com Angra do Heroísmo.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 21.567,30 euros à Associação Musical de Cabanas de Torres, destinado a assegurar a sua participação nas Festas Sanjoaninas 2026, na ilha Terceira, Açores.
A verba corresponde ao custo das deslocações aéreas de cerca de 45 participantes, entre músicos, maestro, porta-estandarte, membros da direção e transporte de instrumentos, no âmbito da representação do município num dos mais emblemáticos eventos culturais dos Açores.
A participação decorre do protocolo de cooperação e geminação existente entre os municípios de Alenquer e Angra do Heroísmo, que promove o intercâmbio cultural, artístico e turístico entre os dois territórios.
Segundo a proposta aprovada, a presença da associação musical nas festividades integra o desfile de bandas filarmónicas, a realização de um concerto em Angra do Heroísmo e a participação na procissão do Espírito Santo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região