Ateneu Vilafranquense celebrou memória de Américo Borda D'Água

O Ateneu Artístico Vilafranquense celebrou, a 1 de Maio, o seu 135.º aniversário, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. O programa comemorativo teve início com a apresentação de cumprimentos nos Paços do Concelho, seguindo-se um desfile pelas ruas da cidade com a participação dos professores, da Banda e dos sócios distinguidos honorificamente no ano de 2026. Ao longo do percurso, o desfile apresentou também cumprimentos à Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, à Polícia de Segurança Pública e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. O ponto alto das comemorações foi a homenagem a Américo Borda D’Água, fundador e professor da Escola de Música do Ateneu Artístico Vilafranquense, falecido no passado mês de Janeiro, aos 87 anos. Durante a cerimónia, foram descerradas placas alusivas à atribuição do seu nome à Escola de Música, numa homenagem à sua dedicação de quase 70 anos à música e ao ensino no Ateneu.