Cultura | 21-05-2026 20:13
Biblioteca de Constância recebe Nuno Nepomuceno no Dia do Autor Português
foto ilustrativa
O autor apresenta a sua mais recente obra "O Mosteiro: o Rei improvável", seguindo-se uma sessão de autógrafos.
A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe no sábado, 23 de Maio, às 15h00, o escritor Nuno Nepomuceno para a apresentação da sua mais recente obra e uma sessão de autógrafos. O evento surge no âmbito da celebração do Dia do Autor Português, celebrado no dia anterior.
"O Mosteiro: o Rei improvável", lançado em Janeiro, vai já na segunda edição e é o primeiro volume de uma série literária dedicada à construção do Mosteiro dos Jerónimos. Inspirado em factos históricos, o romance marca a estreia do autor na ficção histórica. Autor de referência no género do thriller político e de conspiração, Nuno Nepomuceno aventura-se agora num território novo, trocando a intriga pelo intimismo de uma narrativa histórica.
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