uma parceria com o Jornal Expresso
21/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-05-2026 20:13

Biblioteca de Constância recebe Nuno Nepomuceno no Dia do Autor Português

digitalização biblioteca informacao digital
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O autor apresenta a sua mais recente obra "O Mosteiro: o Rei improvável", seguindo-se uma sessão de autógrafos.

A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe no sábado, 23 de Maio, às 15h00, o escritor Nuno Nepomuceno para a apresentação da sua mais recente obra e uma sessão de autógrafos. O evento surge no âmbito da celebração do Dia do Autor Português, celebrado no dia anterior.
"O Mosteiro: o Rei improvável", lançado em Janeiro, vai já na segunda edição e é o primeiro volume de uma série literária dedicada à construção do Mosteiro dos Jerónimos. Inspirado em factos históricos, o romance marca a estreia do autor na ficção histórica. Autor de referência no género do thriller político e de conspiração, Nuno Nepomuceno aventura-se agora num território novo, trocando a intriga pelo intimismo de uma narrativa histórica.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região