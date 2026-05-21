Chamusca abre Casas-Museu para celebrar património, memória e cultura

A Chamusca vai assinalar o Dia Internacional dos Museus com um programa cultural gratuito nas Casas-Museu da vila, no sábado, 23 de Maio. A iniciativa, promovida pelo município, pretende valorizar o património local, estimular a partilha de saberes e reforçar o papel dos museus enquanto espaços vivos de educação, encontro e participação cultural. O programa arranca às 10h30 com uma visita guiada à Casa Moscadim, orientada por Joel Moedas-Miguel. Durante a tarde, às 14h00, haverá uma visita à exposição “Trajes do Mundo, Culturas e Artes”, patente na Biblioteca Municipal da Chamusca até 31 de Maio, com orientação de Nuno Prates. Meia hora depois, às 14h30, Jorge Duque conduz uma visita à Casa-Museu Rafael e Maria Rosa Neves Duque.

A programação prossegue às 16h00 com um atelier de pintura em azulejo, dinamizado por Graça Neto, e termina às 18h00 com um espectáculo de fado na Casa-Museu Maria Rosa Neves Duque. Em palco vão estar Manuel João Ferreira e João Chora, acompanhados à guitarra portuguesa por Bruno Mira e à viola por Pedro Pinhal. A iniciativa integra-se no tema deste ano do Dia Internacional dos Museus, “Museus a Unir um Mundo Dividido”, que sublinha a importância destes espaços como lugares de diálogo, inclusão e aproximação entre culturas.