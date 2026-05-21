uma parceria com o Jornal Expresso
21/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-05-2026 10:01

Feira da Primavera volta às ruas do Sardoal

Feira da Primavera volta às ruas do Sardoal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento regressa no dia 24 de Maio à Praça da República, Rua Dr. Lúcio Serras Pereira e a Avenida D. João III.

A tradicional Feira da Primavera está de volta às ruas do Sardoal, no dia 24 de Maio. A feira vai ocupar o parque de estacionamento junto à Praça da República, a Rua Dr. Lúcio Serra Pereira e a Avenida D. João III, estando à venda produtos, vestuário, calçado, loiças e utensílios agrícolas.


Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região