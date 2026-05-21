Cultura | 21-05-2026 10:01
Feira da Primavera volta às ruas do Sardoal
Evento regressa no dia 24 de Maio à Praça da República, Rua Dr. Lúcio Serras Pereira e a Avenida D. João III.
A tradicional Feira da Primavera está de volta às ruas do Sardoal, no dia 24 de Maio. A feira vai ocupar o parque de estacionamento junto à Praça da República, a Rua Dr. Lúcio Serra Pereira e a Avenida D. João III, estando à venda produtos, vestuário, calçado, loiças e utensílios agrícolas.
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