Feira da Primavera volta às ruas do Sardoal

Evento regressa no dia 24 de Maio à Praça da República, Rua Dr. Lúcio Serras Pereira e a Avenida D. João III.

A tradicional Feira da Primavera está de volta às ruas do Sardoal, no dia 24 de Maio. A feira vai ocupar o parque de estacionamento junto à Praça da República, a Rua Dr. Lúcio Serra Pereira e a Avenida D. João III, estando à venda produtos, vestuário, calçado, loiças e utensílios agrícolas.



