Festas do Sobralinho regressam com quatro dias de tradição, fé e animação

As Festas do Sobralinho e do Divino Espírito Santo regressam entre os dias 28 e 31 de Maio ao recinto exterior da antiga Escola Básica do Sobralinho, prometendo quatro dias de animação religiosa, cultural e musical para todas as idades.

O evento, organizado pela Animatudo Eventos e apoio da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, arranca na quinta-feira, dia 28, às 21h00, com missa seguida de procissão das velas, um dos momentos mais simbólicos das celebrações do Divino Espírito Santo.

Na sexta-feira, dia 29, o recinto abre às 18h30, com serviço de restaurante e petiscos. A noite conta com a actuação de Joana D’Arc, pelas 22h00, seguindo-se animação musical com o DJ Versátil até ao encerramento, marcado para as 02h00.

O sábado, dia 30, começa ao meio-dia, com almoço e convívio no recinto. Durante a tarde actuam vários grupos convidados, entre os quais o Grupo de Cavaquinhos da SFRA, estando ainda previstas actividades recreativas e animação popular. À noite sobe ao palco o conjunto Cristais da Noite, seguido de baile e música pela madrugada dentro.

No domingo, dia 31, último dia das festividades, realiza-se a missa solene em honra do Divino Espírito Santo, acompanhada de momentos religiosos e de confraternização. O programa inclui ainda as actuações do Grupo Girasol da ARPIFS e do grupo Sonhos de Ísis Dança. O encerramento das festas estará a cargo do duo Micaela e Ricardo.

Além da componente musical e religiosa, o recinto contará com restaurante, quermesse, bares e espaços de convívio, numa iniciativa que pretende reunir a população do Sobralinho e visitantes num ambiente de tradição e festa popular.

