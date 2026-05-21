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Cultura | 21-05-2026 17:04

Livro sobre resiliência e inclusão apresentado em Aveiras de Cima

microfone e livro
foto ilustrativa
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Maria Clara Martins apresenta “Francisco, o menino das estrelas” no dia 30 de Maio, na Biblioteca de Aveiras de Cima. Obra cruza a experiência da maternidade e da psicologia, numa história sobre amor, incerteza e esperança.

A Biblioteca de Aveiras de Cima recebe, no sábado, 30 de Maio, pelas 10h30, a escritora Maria Clara Martins para a apresentação do livro “Francisco, o menino das estrelas”, uma obra marcada pela sensibilidade, pela dimensão humana e por uma mensagem de inclusão.
O livro conta a história de Francisco, uma criança que nasceu com “um brilho especial no olhar”, mas também com um silêncio difícil de decifrar. Enquanto outras crianças corriam e brincavam sem hesitações, Francisco parecia perder-se em pausas misteriosas, como se vivesse entre dois mundos. Perante esse enigma, os pais iniciam uma jornada feita de consultas, exames, dúvidas e noites de ansiedade, movidos por um amor que não desiste e pela necessidade de encontrar respostas para ajudar o filho.
Mais do que uma narrativa infantil ou familiar, “Francisco, o menino das estrelas” apresenta-se como uma história sobre resiliência, esperança e o poder transformador do amor. A obra aborda, de forma poética e tocante, o impacto da diferença no quotidiano das famílias e a importância de olhar para cada criança para além dos diagnósticos, das limitações ou dos silêncios.
Maria Clara Martins nasceu em Lisboa, em 1986, cresceu entre Lisboa e o Alentejo e licenciou-se em Psicologia em 2008. Casada e mãe de dois filhos, reside actualmente em Vale do Paraíso, no concelho da Azambuja, e trabalha entre Vila Franca de Xira e Tomar nas áreas da Psicologia Educacional e da Psicologia Clínica.

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