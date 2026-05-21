Noite de stand-up comedy no Centro Cultural do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe no dia 30 de Maio, às 21h30, uma noite de testes de stand-up comedy com Carlos Contente e João Pedro Pereira.

O Centro Cultural do Cartaxo recebe no dia 30 de Maio, às 21h30, uma noite de testes de stand-up comedy com Carlos Contente e João Pedro Pereira. Os dois comediantes têm-se afirmado como nomes incontornáveis da nova geração do humor português, acumulando milhões de visualizações nas redes sociais e esgotando salas por todo o país. Com um estilo irreverente e observacional, exploram temas do quotidiano, relações sociais e cultura contemporânea, com um tom frequentemente provocador e crítico.

No Cartaxo, o formato será descontraído e sem filtros, num espectáculo em que os humoristas apresentam texto novo e ideias inéditas, dando ao público a oportunidade de assistir em primeira mão ao processo criativo da comédia ao vivo. Os bilhetes custam 12 euros e estão disponíveis em finesse.seetickets.com.