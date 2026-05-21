Nome de pastor ribatejano inspira nova editora literária lançada a partir da Maia

O poeta e artista Carlos Luís Ramalhão recuperou o nome do avô ribatejano para baptizar a editora Aruel, que se estreia com a colectânea de poesia “Abrir Abraços” e pretende lançar cinco livros ainda este ano. O nome da editora tem uma forte ligação ao Ribatejo. Aruel era o avô de Carlos Luís Ramalhão, natural da aldeia de Albergaria de Almoster, no concelho de Santarém, onde foi pastor de cabras. Analfabeto, mas descrito pelo neto como um homem humilde, educado e em perfeita harmonia com a mulher, deixou uma marca afectiva e ética que o fundador da editora quer agora projectar no mundo dos livros.

Carlos Luís Ramalhão explica que a Aruel nasce como “um projecto de abertura, de inclusão, de liberdade, de poesia”, assumindo-se como uma estrutura editorial comprometida com valores como a liberdade, a multiculturalidade, a tolerância e o respeito mútuo. A editora parte da Maia, no distrito do Porto, onde o poeta vive, mas carrega no nome uma memória ribatejana. Para Carlos Luís Ramalhão, recuperar Aruel é também recuperar uma forma simples e digna de estar no mundo, transformando a memória familiar num projecto cultural com ambição de dar voz a autores que têm tido menos oportunidades de divulgar o seu trabalho.

A colectânea “Abrir Abraços” reúne dezenas de autores do texto e da imagem, entre os quais Marta Pais Oliveira, José Mário Silva, Sara Duarte Brandão, Judite Canha Fernandes e Inês Francisco Jacob. Inclui ainda nomes ligados à música, como Sofia, conhecida como Capital da Bulgária, e Bia Maria, além de artistas das artes performativas.