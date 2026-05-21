Petisc’arte anima Pontével com noite de sabores tradicionais

A associação “Os Quarentões de Pontével” promove no dia 23 de Maio, a partir das 18h00, o evento “Petisc’arte – Noite de Petiscos”, na sede da colectividade, em Pontével.

A associação convida a população a desfrutar de uma noite diferente, com tradição e animação, dando destaque a sabores típicos e petiscos tradicionais. O evento contará ainda com música ambiente e promete uma noite marcada pela boa disposição e pelo encontro entre amigos, famílias e visitantes.