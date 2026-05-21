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Cultura | 21-05-2026 09:57

Petisc’arte anima Pontével com noite de sabores tradicionais

petiscos comida mesa ilustrativ
foto ilustrativa
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Evento decorre no sábado, 23 de Maio, na associação “Os Quarentões de Pontével”.

A associação “Os Quarentões de Pontével” promove no dia 23 de Maio, a partir das 18h00, o evento “Petisc’arte – Noite de Petiscos”, na sede da colectividade, em Pontével.
A associação convida a população a desfrutar de uma noite diferente, com tradição e animação, dando destaque a sabores típicos e petiscos tradicionais. O evento contará ainda com música ambiente e promete uma noite marcada pela boa disposição e pelo encontro entre amigos, famílias e visitantes.

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