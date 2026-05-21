Prémios Mestre João Mário distinguem jovens artistas em Alenquer

2.ª edição do Concurso de Pintura Mestre João Mário distinguiu nove jovens artistas do concelho de Alenquer, numa iniciativa que homenageia a vida, obra e memória do pintor João Mário Ayres d’Oliveira, falecido em 2025.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no passado dia 16 de Maio, em pleno palco da XLII Feira da Ascensão, onde os participantes viram reconhecido o seu mérito após avaliação de um júri qualificado e multidisciplinar.

Os vencedores do primeiro lugar de cada escalão receberam uma obra assinada pelo Mestre João Mário, enquanto os três primeiros classificados tiveram direito a prémios. Todos os participantes receberam ainda certificados de participação.

O concurso resulta de uma parceria entre o Plano Nacional das Artes/Projecto Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Damião de Goes e a Câmara Municipal de Alenquer, tendo sido desenvolvido em colaboração com a família do artista. A iniciativa pretende estimular a criatividade dos jovens e promover competências técnicas e estéticas no domínio da pintura.

No 2.º escalão, destinado a participantes entre os 7 e os 12 anos, o primeiro lugar foi atribuído a Catarina Arroja, seguindo-se Leonor Rodrigues, em segundo, e Catarina Vicente, em terceiro.

No 3.º escalão, para jovens entre os 13 e os 17 anos, Bruna Albuquerque conquistou o primeiro prémio. Mariana Martins alcançou o segundo lugar e Matilde Cardoso ficou na terceira posição.

Já no 4.º escalão, destinado a participantes com 18 ou mais anos, Marta Diogo venceu o concurso, com Camila Monteiro em segundo lugar e Cristina Tomé em terceiro.