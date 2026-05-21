Prémios Mestre João Mário distinguem jovens artistas em Alenquer
Nove jovens artistas de Alenquer foram premiados na 2.ª edição do Concurso de Pintura Mestre João Mário, numa cerimónia integrada na Feira da Ascensão. O certame pretende valorizar o talento emergente e preservar a memória do pintor João Mário Ayres d’Oliveira.
2.ª edição do Concurso de Pintura Mestre João Mário distinguiu nove jovens artistas do concelho de Alenquer, numa iniciativa que homenageia a vida, obra e memória do pintor João Mário Ayres d’Oliveira, falecido em 2025.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no passado dia 16 de Maio, em pleno palco da XLII Feira da Ascensão, onde os participantes viram reconhecido o seu mérito após avaliação de um júri qualificado e multidisciplinar.
Os vencedores do primeiro lugar de cada escalão receberam uma obra assinada pelo Mestre João Mário, enquanto os três primeiros classificados tiveram direito a prémios. Todos os participantes receberam ainda certificados de participação.
O concurso resulta de uma parceria entre o Plano Nacional das Artes/Projecto Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Damião de Goes e a Câmara Municipal de Alenquer, tendo sido desenvolvido em colaboração com a família do artista. A iniciativa pretende estimular a criatividade dos jovens e promover competências técnicas e estéticas no domínio da pintura.
No 2.º escalão, destinado a participantes entre os 7 e os 12 anos, o primeiro lugar foi atribuído a Catarina Arroja, seguindo-se Leonor Rodrigues, em segundo, e Catarina Vicente, em terceiro.
No 3.º escalão, para jovens entre os 13 e os 17 anos, Bruna Albuquerque conquistou o primeiro prémio. Mariana Martins alcançou o segundo lugar e Matilde Cardoso ficou na terceira posição.
Já no 4.º escalão, destinado a participantes com 18 ou mais anos, Marta Diogo venceu o concurso, com Camila Monteiro em segundo lugar e Cristina Tomé em terceiro.