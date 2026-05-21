Prós e contras das tecnologias digitais em debate em Cem Soldos

A sede do SCOCS, em Cem Soldos,Tomar, recebe nos dias 22 e 23 de Maio a 6.ª Jornada Educativa de Cem Soldos, subordinada ao tema "Tecnologias Digitais — Os Prós e Contras dos Ecrãs", com sessões gratuitas abertas a professores e famílias.

A jornada arranca na tarde de 22 de Maio com uma abertura institucional e um espectáculo com crianças do 1.º ciclo, numa "Conferência com mini jornalistas". O dia principal é 23 de Maio, com um programa que inclui uma intervenção de Luís Varela, autor do blogue "Academia Digital Educatech", seguida de uma sessão com membros da direção dos agrupamentos AET e AENSM. À tarde, destaque para a videoconferência com o professor José Pacheco, que assume funções como educador, antropólogo, pedagogista e criador da Escola da Ponte, e para a intervenção da psicóloga clínica Inês Simões. O programa inclui ainda o visionamento de uma curta-metragem e encerra às 17h00.

As sessões são gratuitas. O almoço convívio, marcado para as 12h30, tem um custo de 10 soldos, com inscrição obrigatória até 22 de Maio. Estão também disponíveis actividades de ATL gratuitas para crianças dos 3 aos 11 anos. As inscrições podem ser feitas em forms.gle/QwwrCHSeJUE9i8LU8 ou através da secretaria do SCOCS pelo telefone 249 345 23.