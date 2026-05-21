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Cultura | 21-05-2026 11:00

Rio Maior inaugura Centro BTT Potes Mouros em Alcobertas

Rio Maior inaugura Centro BTT Potes Mouros em Alcobertas
Centro BTT em Alcobertas foi um projecto do orçamento participativo - foto DR
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Centro BTT Potes Mouros foi o projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem em 2023.

A Câmara Municipal de Rio Maior e a Junta de Freguesia de Alcobertas inauguraram no dia 16 de Maio, o Centro BTT Potes Mouros, em Alcobertas. O equipamento é o projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2023, reflectindo a aposta dos jovens do concelho num espaço dedicado à prática do BTT na região. O projecto foi proposto por Tomás, natural da freguesia de Alcobertas, que sentiu que faltava um equipamento como aquele na sua terra. “Vi que faltavam algumas infraestruturas na nossa freguesia, tanto desportivas como turísticas, e vi que o centro de BTT era uma boa opção”, explica, recordando que já tinha visitado equipamentos semelhantes em outros locais antes de avançar com a sua candidatura.
O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, destacou o papel do Orçamento Participativo Jovem como uma forma de aproximar os mais novos da decisão política. “Nos dias que correm, é muito difícil trazermos as pessoas à decisão política, porque não se sentem motivadas para isso”, afirmou, realçando que o objectivo da autarquia é que os jovens pensem na sua terra e apresentem projetos que façam a diferença na comunidade. Filipe Santana Dias associou o novo equipamento à estratégia do município para o turismo de natureza, visto que, o Centro BTT Potes Mouros está rodeado pelas Serras de Aire e Candeeiros. Tiago Martins, presidente da Junta de Alcobertas, considera o Centro BTT como uma mais valia, tanto para os atletas locais como para os visitantes, vendo no equipamento um ponto de partida para um projecto maior.

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