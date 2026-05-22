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Cultura | 22-05-2026 18:59

Banda Marcial de Almeirim celebra 95 anos com concerto e danças de salão este sábado

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A Banda Marcial de Almeirim comemora os 95 anos com um concerto este sábado, 23 de Maio, antecedido de desfile no centro da cidade. Durante o concerto gratuito há exibições de danças de salão dos 20Kms de Almeirim.

A Banda Marcial de Almeirim comemora os 95 anos com um concerto este sábado, 23 de Maio, antecedido de desfile no centro da cidade. Durante o concerto gratuito há exibições de danças de salão dos 20Kms de Almeirim.
As entradas são gratuitas, e a organização convida familiares, amigos e toda a população a participar neste momento de festa com início às 16h00.
A celebração marca quase um século de actividade ininterrupta da Banda Marcial, uma das instituições culturais mais antigas e emblemáticas do concelho. As comemorações terão início com um pequeno desfile desde a sede da banda até ao Cine‑Teatro, seguido de uma animação de zumba às 15h30 no parque em frente, onde os músicos também participarão.
Após o concerto, haverá um jantar‑convívio partilhado no refeitório da zona industrial, encerrando um dia dedicado à música, à amizade e à história de uma banda que continua a ser símbolo de identidade e orgulho para Almeirim.

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