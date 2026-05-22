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Cultura | 22-05-2026 16:22

Hip Hop Unite leva 2000 atletas a Vila Franca de Xira

Hip Hop Unite leva 2000 atletas a Vila Franca de Xira
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Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, recebe de 12 a 14 de Junho o evento Hip Hop Unite Portugal, que deverá juntar cerca de 2000 atletas.

São esperados cerca de 2000 atletas, oriundos de várias regiões do país, para o evento Hip Hop Unite, que se realiza no Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, de 12 a 14 de Junho.
O evento de dança urbana é organizado pela escola Dance Life Academy, com o apoio do Município de Vila Franca de Xira, e vai contar com a participação de escolas do concelho.
De acordo com a organização, o Hip Hop Unite Portugal é uma das maiores plataformas internacionais de dança urbana, responsável por reunir milhares de atletas, escolas e público num evento de grande dimensão ligado à cultura urbana, à música e à dança.
Em Portugal, o projecto tem vindo a crescer, tendo já acolhido por três vezes o Campeonato do Mundo, em Óbidos.
A artista Blaya é embaixadora oficial do Hip Hop Unite Portugal.

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