Hip Hop Unite leva 2000 atletas a Vila Franca de Xira

São esperados cerca de 2000 atletas, oriundos de várias regiões do país, para o evento Hip Hop Unite, que se realiza no Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, de 12 a 14 de Junho.

O evento de dança urbana é organizado pela escola Dance Life Academy, com o apoio do Município de Vila Franca de Xira, e vai contar com a participação de escolas do concelho.

De acordo com a organização, o Hip Hop Unite Portugal é uma das maiores plataformas internacionais de dança urbana, responsável por reunir milhares de atletas, escolas e público num evento de grande dimensão ligado à cultura urbana, à música e à dança.

Em Portugal, o projecto tem vindo a crescer, tendo já acolhido por três vezes o Campeonato do Mundo, em Óbidos.

A artista Blaya é embaixadora oficial do Hip Hop Unite Portugal.