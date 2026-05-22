Novo single “Amanecía en Medellín” marca carreira de Inês Fonseca

A artista lançou o single “Amanecía en Medellín”, tema que abre caminho a um novo EP e que nasce de uma história de amizade apaixonada entre Barcelona e Medellín

O novo single “Amanecía en Medellín” já está disponível em todas as plataformas digitais e assinala o início de uma nova fase artística da cantora, que prepara igualmente o lançamento de um EP. A música inspira‑se numa história real de dois amigos apaixonados, um de Barcelona e outro de Medellín, e procura traduzir em sonoridade a distância, o encontro e a intensidade emocional que marcaram essa relação.

O tema foi divulgado esta sexta‑feira e Inês Fonseca apela aos ouvintes para que o partilhem, adicionem às suas listas e o incluam nos favoritos, numa tentativa de fazer chegar a canção a um público mais vasto. O videoclip e a versão áudio estão também disponíveis no YouTube.

A artista descreve “Amanecía en Medellín” como um ponto de viragem na sua identidade musical, abrindo portas a uma estética mais pessoal e narrativa, onde as histórias reais ganham protagonismo. O novo EP deverá seguir a mesma linha, explorando diferentes geografias afectivas e influências latino‑mediterrânicas.