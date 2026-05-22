uma parceria com o Jornal Expresso
22/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-05-2026 19:41

Novo single “Amanecía en Medellín” marca carreira de Inês Fonseca

Novo single “Amanecía en Medellín” marca carreira de Inês Fonseca
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A artista lançou o single “Amanecía en Medellín”, tema que abre caminho a um novo EP e que nasce de uma história de amizade apaixonada entre Barcelona e Medellín

O novo single “Amanecía en Medellín” já está disponível em todas as plataformas digitais e assinala o início de uma nova fase artística da cantora, que prepara igualmente o lançamento de um EP. A música inspira‑se numa história real de dois amigos apaixonados, um de Barcelona e outro de Medellín, e procura traduzir em sonoridade a distância, o encontro e a intensidade emocional que marcaram essa relação.

O tema foi divulgado esta sexta‑feira e Inês Fonseca apela aos ouvintes para que o partilhem, adicionem às suas listas e o incluam nos favoritos, numa tentativa de fazer chegar a canção a um público mais vasto. O videoclip e a versão áudio estão também disponíveis no YouTube.

A artista descreve “Amanecía en Medellín” como um ponto de viragem na sua identidade musical, abrindo portas a uma estética mais pessoal e narrativa, onde as histórias reais ganham protagonismo. O novo EP deverá seguir a mesma linha, explorando diferentes geografias afectivas e influências latino‑mediterrânicas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região