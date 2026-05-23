A nova vida da Banda Marcial de Almeirim com uma direcção improvável

A Banda Marcial de Almeirim faz 95 anos e tem à frente uma direcção que derruba todos os estereótipos: três jovens de 24 anos, dois deles gémeos falsos, todos a fazer anos no mesmo dia, que partilham todos o mesmo apelido e uma presidente que entrou na banda aos cinco anos e decidiu que a instituição não podia definhar. Aos 24 anos, Daniela Pereira preside à colectividade mais antiga da cidade e à segunda mais antiga do concelho. É um cenário raro no universo filarmónico, onde as direcções costumam ser ocupadas por pessoas com décadas de casa e cabelos brancos a condizer.

Daniela, assistente social de profissão, cresceu dentro da banda e não se imaginava a vê‑la perder músicos, dinâmica e visibilidade. Ao lado dela estão Leonor e André, também com 24 anos, gémeos falsos, primeira secretária e vogal, que partilham o mesmo apelido da presidente sem terem qualquer laço familiar com ela. Os três fazem anos no mesmo dia: 3 de Junho. É a direcção mais jovem de sempre e também a que tem mais mulheres. Os pais de Daniela também fazem parte da direcção. José João, vogal, e Sónia, vice‑presidente, já tinham sido dirigentes antes de a filha nascer e continuam a ser executantes da banda. A equipa completa‑se com o segundo secretário João Luz e a tesoureira Cláudia Vinagre.

A presidente reconhece que não é comum ver jovens a liderar filarmónicas. “Os jovens preferem outras actividades mais modernas”, admite. Mas garante que, quando se acredita numa instituição, a idade deixa de ser argumento. Quando esta direcção tomou posse, a banda estava a perder fôlego. Tinha sido uma referência com 40 executantes; hoje tem 20, mas já conseguiu recuperar alguns músicos que estavam afastados. A escola de música, com 15 alunos, é o pulmão da instituição. “Se cinco chegarem à banda já não é nada mau”, diz Daniela, que toca trompete, lembrando que a música exige estudo e acompanhamento familiar.

As receitas vêm das actuações — procissões, festas, peditórios, corridas de toiros — e dos subsídios autárquicos, essenciais para renovar instrumentos. Quando necessário, são contratados músicos profissionais para garantir qualidade. Daniela, Leonor e André são os únicos jovens que, mesmo depois de irem estudar para fora, continuaram na banda. “O normal é desaparecerem”, admite a presidente. A banda não celebrava o aniversário há dois anos, mas quando tomaram posse a banda saiu à rua no ano passado e percebeu-se que havia quem pensasse que já não existia. Outros nem sabiam que ainda tocava. “É preciso que, quando saímos à rua, o façamos com dignidade”, afirma Daniela. Este ano as comemorações passam por um concerto no cine-teatro da cidade, com a perspectiva de melhorar no próximo ano.

A direcção quer recuperar a ligação à comunidade, dar visibilidade à banda e criar bases sólidas para o futuro. Está a ser estudada a criação de um grupo de animação de rua. Os instrumentos antigos não são descartados: são recuperados e entregues aos iniciantes, numa lógica de continuidade e memória. A direcção tem mandato até 2027 e um objectivo que Daniela repete como um compromisso: “A banda precisa de visibilidade. Isso demora, mas faz‑se”. Aos 95 anos, a Banda Marcial de Almeirim reencontra‑se com a sua história através de uma direcção que tem a idade de quem está a começar a vida — e a maturidade de quem sabe que está a salvar uma instituição centenária.