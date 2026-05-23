Conservatório de Música de Santarém oferece equipamentos a associações

Três associações da zona ribeirinha de Santarém receberam equipamentos de apoio operacional destinados a reforçar a capacidade de resposta em situações de cheias e de emergência. Uma iniciativa solidária promovida pelo Conservatório de Música de Santarém.

O Conservatório de Música de Santarém entregou equipamentos de apoio a três associações da zona ribeirinha do concelho, no âmbito de uma iniciativa solidária financiada por um concerto realizado após as recentes cheias do rio Tejo. A iniciativa, no âmbito do projecto solidário “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”, envolveu um concerto solidário realizado no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco. Foram contempladas a Associação dos Amigos das Caneiras, o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém – Associação Juvenil e a Associação Fainas e Folias – Grupo Folclórico de Danças Regionais de Santa Iria da Ribeira de Santarém.

Segundo informação do Conservatório de Música de Santarém, as receitas obtidas, no valor de 4.210 euros, foram integralmente aplicadas na aquisição de equipamentos de apoio operacional destinados a reforçar a capacidade de resposta das associações locais em contexto de cheias e situações de emergência. Entre os artigos estão geradores, bombas de águas sujas e lavadoras de alta pressão.

Durante a cerimónia, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou o impacto dessa mobilização colectiva. “A iniciativa do Conservatório de Música de Santarém mostra, de forma muito clara, a capacidade de nos unirmos nos momentos mais exigentes. Através da cultura, da solidariedade e do envolvimento das nossas associações, conseguimos transformar um gesto em impacto real na vida das pessoas. Santarém prova, mais uma vez, que quando é preciso, ninguém fica para trás”, disse

A presidente do Conservatório de Música de Santarém, Conceição Silva, salientou que para além de ensinar música, a instituição incentiva os valores da solidariedade nos seus alunos, com a ajuda dos professores, que estiveram desde o primeiro momento na iniciativa, reforçando o papel educativo e humano junto da comunidade.