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Cultura | 23-05-2026 12:30

Museu Ibérico de Arqueologia e Arte inaugura duas novas exposições em Abrantes

Museu Ibérico de Arqueologia e Arte inaugura duas novas exposições em Abrantes
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O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), em Abrantes, inaugurou no dia 16 de Maio duas novas exposições de arte contemporânea nas salas da Colecção Figueiredo Ribeiro.

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), em Abrantes, inaugurou no dia 16 de Maio duas novas exposições de arte contemporânea nas salas da Colecção Figueiredo Ribeiro. As mostras, com curadoria de Natxo Checa, estarão patentes ao público até dia 25 de Outubro no MIAA. A exposição “Armistício de verão” apresenta escultura e desenho de Marco Franco. Segundo o curador, “Se a maior parte dos e das artistas têm uma consciência da historicidade do seu trabalho, a obra de Marco Franco ignora a tradição. Parece moderna e abstrata, mas é pura manifestação de vontade, materialização rítmica, prova de vida”. Natxo Checa sublinha ainda que os ferros calandrados apresentados não devem ser entendidos apenas como esculturas, mas também como interacções de gesto, força e procedimentos.
“Tangled Becomings: Ecos de Boimas Mutantes”, exposição que apresenta trabalhos da artista Jéssica Pereira Gaspar, explora a relação entre artes visuais e biologia. Para o curador, Natxo Checa, “os dispositivos que propõe colocam em tensão mundos radicalmente diferentes de percepção, vitalidade e estímulo, o fúngico, o mexilhão, a cera, o digital, o ópio e o público”, esclarece. Ambas as exposições estão integradas na programação cultural do MIAA e reforçam a aposta do museu na divulgação da arte contemporânea e na promoção de artistas nacionais.

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