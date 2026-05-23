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Cultura | 23-05-2026 09:36

Vizinhos e Quim Barreiros dão ritmo às Festas da Cidade de Almeirim

Vizinhos e Quim Barreiros dão ritmo às Festas da Cidade de Almeirim
- foto DR
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Os Vizinhos e Quim Barreiros são cabeças de cartaz das Festas da Cidade de Almeirim 2026, que decorrem de 20 a 28 de Junho

As Festas da Cidade de Almeirim 2026 voltam a animar o concelho entre 20 e 28 de junho, com um programa que destaca os Vizinhos, responsáveis pelo encerramento das celebrações a 28 de Junho, e Quim Barreiros, que sobe ao palco a 23 de Junho numa das noites mais populares do cartaz. O programa integra ainda ranchos folclóricos, marchas, dança, demonstrações de paraquedismo e várias iniciativas culturais e desportivas.

A abertura oficial está marcada para 20 de Junho, com a atuação de Dillaz e a segunda edição das Almeirim Night Sessions, seguindo-se, ao longo da semana, espectáculos como o Tributo a Rui Veloso – Vento Norte, os Bandidos do Cante, o Tributo a Ivete Sangalo. As tasquinhas, a picaria e as actividades ao ar livre completam o ambiente festivo, com o lema “Sempre em Junho!” e reforçando a identidade cultural de Almeirim.

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