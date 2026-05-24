Almeirim devolve dignidade ao feriado municipal da Ascensão e valoriza medalhas municipais

A Câmara de Almeirim recuperou este ano a celebração do feriado municipal da Quinta-Feira de Ascensão e deu uma maior dimensão e importância às condecorações municipais, numa gala que marcou a entrega de medalhas há algum tempo pendentes. O município assume assim a intenção de valorizar um dia que considera identitário e de reforçar o reconhecimento público a figuras da comunidade. A cerimónia, realizada no IVV – Espaço Multiusos, substituiu o antigo modelo em que as medalhas eram entregues no início das assembleias municipais de Abril (que nem coincidiam com a revolução do 25 de Abril), sem ligação ao feriado e sem o simbolismo que o executivo agora pretende recuperar.

Entre os momentos mais marcantes esteve a entrega, com quatro anos de atraso, da Medalha de Mérito Desportivo ao atleta Miguel Arsénio, que não pôde estar presente em 2022 por motivos competitivos. A distinção foi recebida pela mãe do jovem atleta. Outro momento simbólico foi a entrega da medalha de honra do concelho ao ex‑presidente Pedro Ribeiro, atribuída em 2024 no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, em que a autarquia decidiu homenagear os presidentes da era democrática, mas não tinha sido entregue por opção do autarca por estar ainda em funções. As medalhas de Alfredo Calado e José Sousa Gomes foram entregues nesse ano a título póstumo.

A autarquia distinguiu ainda, com a Medalha de Valor e Mérito, três figuras religiosas do concelho: padre José Abílio Costa, pároco de Almeirim; padre Bruno Filipe, pároco de Fazendas de Almeirim; pastor Jorge Nobre, da Assembleia de Deus. Com a mesma medalha foram distinguidos Domingos Martins, presidente da Associação 20 Kms de Almeirim há 25 anos; Manuel Virgínia Lourenço, ex‑dirigente do Rancho Folclórico de Paço dos Negros; Natércia Mercê, figura ligada ao folclore e à preservação das tradições locais, e a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, que tem 100 anos de existência.

A Medalha de Mérito Desportivo foi atribuída à ex-atleta Sandra Barreiro Peixinho, especialista nos 100 metros barreiras e integrante da comitiva olímpica de Atlanta, onde não chegou a competir devido a lesão sofrida já na cidade olímpica. A gala contou com a presença das antigas campeãs de atletismo Rosa Mota, por via da Associação 20 Kms de Almeirim, e Fernanda Ribeiro, pela amizade com Sandra Barreiro Peixinho.