Filme do Centro de Portugal ganha Ouro em Nova Iorque

O filme promocional “Em Verde Vivo”, da Turismo Centro de Portugal, conquistou a medalha de Ouro nos New York Festivals TV & Film Awards, em Nova Iorque, reforçando o percurso internacional de uma produção criada para transmitir uma mensagem de esperança, regeneração e resiliência depois dos incêndios que afectaram a região Centro em 2025. A nova distinção junta-se ao Ouro conquistado em Março no Festival Internacional de Filmes de Turismo do Japão e ao prémio Platina recebido nos MUSE Creative Awards, também em Nova Iorque. Com estes resultados, “Em Verde Vivo” passa a liderar o circuito CIFFT World’s Best Tourism Film Awards, na categoria de Regiões de Turismo, competição que distingue os melhores filmes promocionais de turismo a nível mundial.

O filme, com concepção criativa e produção da Lobby Films & Advertising e realização de Telmo Martins, aposta numa narrativa emocional centrada na capacidade de recuperação do território e das suas comunidades. A produção procura mostrar um Centro de Portugal vivo, resiliente e preparado para voltar a receber visitantes, depois de um período marcado pelos efeitos dos incêndios. Para Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, esta distinção representa “um enorme orgulho para toda a região” e confirma que “a autenticidade e a emoção continuam a ser factores diferenciadores na comunicação turística”. O responsável sublinha que o filme nasceu “num momento particularmente difícil”, mas conseguiu transformar uma história de superação numa mensagem com projecção internacional.