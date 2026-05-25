Há Festa no Adro anima Vila Franca de Xira a 12 e 13 de Junho

A iniciativa decorre no Parque do Adro da junta de freguesia, no Largo Conde de Ferreira, com entrada livre e promete muita animação para todas as idades.

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira promove, nos dias 12 e 13 de Junho, mais uma edição do arraial “Há Festa no Adro”, um evento integrado nas Comemorações do Dia da Cidade de Vila Franca de Xira - Junho, mês da cidade.

A iniciativa decorre no Parque do Adro da junta de freguesia, no Largo Conde de Ferreira, com entrada livre e promete muita animação para todas as idades. A abertura oficial está marcada para as 18h00 do dia 12 de Junho, dando início a dois dias de convívio, música ao vivo, animação e gastronomia tradicional. No dia 12 de junho, o destaque vai para a actuação do duo “Musik’Art”, às 20h30, no Largo do Adro. Já no dia 13 de Junho, os mais novos poderão divertir-se entre as 10h00 e as 18h00 com o Playcenter, instalado no largo da junta, na Rua Vasco Moniz, com insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões e outras actividades infantis. A noite promete muita festa com o espectáculo “Queres é Pimba”, às 21h00, seguido da actuação do DJ Guss, a partir das 23h00.

O arraial contará ainda com várias tasquinhas e espaços de comes e bebes, com a participação de entidades e comerciantes locais, entre os quais o CBEI, o Rancho Típico “Os Aveiros”, 150 Gramas, PitaChorro, Barril do Pecado (Ginjinha), farturas, entre outros.