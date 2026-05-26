26/05/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 26-05-2026 17:57

Alunos da Escola Andreia Sofia vice-campeões nacionais de acordeão

FOTO DR
Jovens músicos destacaram-se no Troféu Nacional de Acordeão, integrado na Semana Internacional de Acordeão de Alcobaça.

Os alunos da Escola de Acordeão Andreia Sofia estiveram em destaque no Troféu Nacional de Acordeão, realizado em Alcobaça, ao conquistarem lugares de pódio em diferentes categorias da competição integrada na 29ª Semana Internacional de Acordeão de Alcobaça.
Entre os principais resultados estiveram os segundos lugares nacionais alcançados por Santiago Meireles, na categoria Infantil 2; Camila Félix, em Juvenil Variété; e Matilde Duarte, em Livre Solista Variété. Santiago Meireles e Matilde Duarte alcançaram ainda o segundo lugar internacional nas respectivas categorias.
Além dos títulos de vice-campeões nacionais, os jovens músicos alcançaram outras classificações de destaque. Na categoria Infantil 1, Henrique Carvalho, Beatriz Paula e Maria Rita Costa Duarte terminaram em quarto lugar. Em Juvenil Variété Inês Barreiras conquistou o terceiro lugar e Leonor Vieira alcançou o quarto em Júnior Variété, tendo nas categorias de duo, o Duo Tomás e Santiago arrecadado o segundo lugar em Duo A, enquanto o Duo Maria Rita e Beatriz ficou em terceiro lugar na mesma categoria. Já Leonor e Tomás conquistaram o terceiro lugar em Duo B. Na categoria Prémio Vitorino Matono, Camila Félix, Matilde Duarte, Leonor Vieira, André Santos e Santiago Meireles alcançaram todos o quarto lugar.

