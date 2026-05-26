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Cultura | 26-05-2026 07:00

Entroncamento celebrou Dia do Idoso com cerca de 500 participantes

Entroncamento celebrou Dia do Idoso com cerca de 500 participantes
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Pavilhão Desportivo Municipal recebeu convívio sénior marcado por homenagens, animação musical e demonstração de karaté sénior.

O Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento recebeu no dia 20 de Maio as comemorações do Dia Municipal do Idoso, iniciativa que juntou cerca de 500 participantes num dia de convívio dedicado à população sénior do concelho. A celebração arrancou com a sessão de boas-vindas do presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, seguindo-se a Celebração da Palavra presidida pelo pároco Ricardo Conceição, acompanhado pelo diácono Artur Ferreira.
No âmbito de ser o 22º aniversário da iniciativa, depois do almoço-convívio os participantes cantaram os parabéns e apagaram as velas dos bolos oferecidos pela câmara municipal e pelas duas juntas de freguesia do concelho. Na iniciativa foram ainda homenageados os seniores mais idosos da população em geral e das instituições representadas no evento, que receberam ramos de flores e lembranças oferecidas pelo município. O programa contou ainda com uma demonstração de Karaté Sénior apresentada pelo Clube de Karaté do Entroncamento, com a participação de utentes do Centro de Convívio da Terceira Idade. A animação musical esteve a cargo de Sílvia Alcobia, que encerrou a tarde com uma matiné dançante marcada pelo convívio e pela participação dos seniores do concelho.

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