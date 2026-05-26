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Cultura | 26-05-2026 21:00

Festas do Almonda dão vida ao Jardim das Rosas em Julho

Festas do Almonda dão vida ao Jardim das Rosas em Julho
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Certame reforça o seu papel como espaço de encontro da comunidade torrejana, juntando cultura, lazer e vida urbana num dos locais mais emblemáticos de Torres Novas.

As Festas do Almonda estão de regresso ao Jardim das Rosas, em Torres Novas, entre 8 e 12 de Julho de 2026, prometendo cinco dias de música, animação e convívio popular no coração da cidade. O certame volta a afirmar-se como um dos momentos fortes do Verão torrejano, juntando artistas consagrados, novas sonoridades e programação para todas as idades.

O arranque está marcado para quarta-feira, 8 de Julho, com Janita Salomé no Palco 1. No mesmo dia, o Palco 3 recebe Royal Pandemónio. Na quinta-feira, 9 de Julho, o destaque vai para Rui Veloso, que sobe ao Palco 1. A noite contará ainda com a actuação do DJ Ruben Gameiro no Palco 3. A sexta-feira, 10 de Julho, será marcada pela actuação de Dillaz no Palco 1, num registo mais urbano e dirigido a públicos mais jovens. A programação desse dia inclui ainda Funil e Abelhinha no Palco 2, Understage no Palco 3 e a fanfarra itinerante Supertronik Bootleg, que promete levar animação a vários pontos do recinto.

No sábado, 11 de Julho, Toy assume o protagonismo no Palco 1. Idiotheque, DJ Diogo Gomes e nova passagem da Supertronik Bootleg completam a noite. O encerramento está marcado para domingo, 12 de Julho, com Rodrigo Leão no Palco 1, fechando cinco dias de festa no Jardim das Rosas. Ao longo de todo o evento haverá também animação de esplanadas e insufláveis para crianças, diariamente entre as 18h00 e as 20h30.

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